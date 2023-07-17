بعد احتجاجهم أمام حكومته.. الدبيبة يناقش مع “العجيلات” اجراءات البحث عن الحاجة “برنية”

الوطن| ليبيا

ناقش رئيس الوزراء في الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، مع عددٍ من أعيان بلدية العجيلات الإجراءات التي اتخذتها القنصلية الليبية بجدة، ضمن جهود البحث عن الحاجة برنية الثابت، المفقود منذ أكثر من شهر.

وأكد الدبيبة أنه كلف القنصلية الليبية واللجنة العليا للإشراف على موسم الحج، بتكثيف الجهود للبحث عن المفقودة، كما شدد على فتح قنوات التواصل مع وزارتي الداخلية والصحة السعودية؛ لتكثيف جهود البحث.

وأجرى اتصالًا مع القنصل الليبي بحضورهم؛ للوقوف على آخر المستجدات، والذي أفاد بإصدار تأشيرتين لعائلة المفقودة للسفر إلىالسعودية، والتعميم على كافة المستشفيات ومراكز الشرطة ومتابعتهم يوميا بمدينتي مكة و جدة.