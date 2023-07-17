الحاجي: حكومة الدبيبة المنتهية باقية في طرابلس والمواطنون مستعدون للدفاع عنها بالقوة

قال جمال الحاجي محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، إن الحكومة المنتهية في طرابلس باقية بالدفاع عنها بالقوة سوى قوة الدولة أو المواطنين المستعدين لردع كل جبان يفكر في عودة الحرب داخل طرابلس ولكل من تسول له نفسه اثارة أي نوع من الفوضى في العاصمة طرابلس، وفق تعبيره.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا أن “الغاية ضمان عدم قفز ثلاثي الشر (حفتر وعقيلة والمشري) داخل طرابلس.. وليس لدعم “دبيبة” حتى تكون الأمور واضحة.. وهذه مسألة خلفها الولايات المتحدة الأمريكية عبر “ستيفاني وليامز” من نصب “دبيبة” وحكومته المنتهية عندما هددت طرد عقيلة وزريبته ورميهم بالشارع.. في جلسة عاجلة بنصاب كامل اعتمدوا صاغرين هذه الحكومة ورأينا فيها أستقرار إلى حد ما مقارنة بمن سبقهم.. ومن هذا المنطلق نرفض حكومة خلفها مثلث الشر والاجرام” وفق تعبيره.