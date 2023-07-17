وزارة الداخلية: تسيير دوريات أمنية لمنع دخول المهاجرين القادمين من تونس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تسيير دوريات أمنية صحراوية لمنع المهاجرين غير الشرعيين القادمين من تونس من الدخول إلى الأراضي الليبية.

وأضافت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عبر مكتبها الإعلامي أن قاطع العسة الأمني الحدودي التابع للجهاز قام بتسيير دوريات أمنية صحراوية مطقمة ومجهزة حيث قامت بمنع المهاجرين غير الشرعيين القادمين من تونس من الدخول إلى الأراضي الليبية، واتخاذ كافة الإجراءات حتى لا تحدث أي خروقات أمنية، وإنشاء تمركزات أمنية فجائية بالقرب من النقاط الحدودية على طول الشريط الحدودي من رأس اجدير إلى وازن.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن تسيير الدوريات الصحراوية يأتي تنفيذ لخطة وزارة الداخلية لتأمين وحماية الحدود الليبية التونسية، وتنفيذا لتعليمات رئيس جهاز حرس الحدود.