لجنة الخارجية تعبر عن قلقها حول مصير الحاجة برنية التي فقدت أثناء قيامها بمناسك الحج

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عبرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب اليوم الإثنين عن بالغ قلقها حول مصير الحاجة برنية مصباح ثابت التي فقدت أثناء قيامها بمناسك الحج.

وطالبت اللجنة في بيان لها السلطات الليبية والسعودية بضرورة الكشف الفوري عن مصير الحاجة برنية المفقودة في الأراضي المقدسة.

وأعربت لجنة الخارجية عن بالغ استيائها لتقاعس هيئة الأوقاف ووزارة الخارجية الليبية ووزارة الحج السعودية عن العمل بشكل جاد للبحث عن الحاجة المذكورة رغم مرور اثنين وثلاثين يوما على فقدانها.

وأشارت اللجنة إلى أنه لم يسجل حتى الآن وجودها في المستشفيات أو مراكز الشرطة أو ضمن الوفياتن مبدية استغرابها من عدم استخدام وسائل البحث المتقدمة مثل كاميرات المراقبة.

وأكدت لجنة الخارجية في مجلس النواب تضامنها الكامل مع عائلة المفقودة وتمنياتها بالكشف السريع عن مصيرها، مطالبة وزارة الخارجية الليبية للعمل بشكل عاجل مع السلطات السعودية وبذل كافة الجهود للكشف عن مصير الحاجة برنية مصباح ثابت في أسرع وقت ممكن.

وحملت اللجنة المسؤولية لحكومة الوحدة الوطنية وهيئة الحج والعمرة التابعة لها في عدم اتخاذ أي إجراءات للكشف عن مصير الحاجة برنية.

وحملت المسؤولية أيضًا للسلطات الأمنية السعودية المتواجدة داخل الحرم المكي وللاعتبارات الإنسانية تطالب اللجنة بتعاون وزارة الخارجية السعودية في منح ذويها تأشيرة دخول للأراضي السعودية للمساعدة في البحث عن والدتهم.

وأكدت لجنة الخارجية في مجلس النواب أن سلامة المواطنين الليبيين بالخارج التزام وطني ويجب أن يكون أولوية للسلطات الليبية.