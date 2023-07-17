تركيا وفرنسا تحتفلان بأيامٍ وطنية في ليبيا

احتفلت السفارة الفرنسية في ليبيا، باليوم الوطني لفرنسا الموافق 14 يوليو، في مقرّها بطرابلس، بحضور عدد من المسؤولين الليبيين، على رأسهم نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، وعدد من البعثات الدولية والسفارات في ليبيا، على رأسها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

السفير الفرنسي مصطفى مهراج أوضح أنّ الحفل يسلّط الضوء على إعادة إطلاق التعاون الليبي الفرنسي، خاصة بعد عودة السفارة إلى طرابلس مارس 2022، مشيدا بالحضور الغفير لـ “أصدقاء فرنسا” للحفل.

وفي العاصمة طرابلس أيضا، أقامت السفارة التركية حفلا آخر بمناسبة إحياء تركيا للذكرى السابعة ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، كان أبرز ضيوفه رئيس مجلس الدولة خالد المشري ووزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، رفقة عدد من المسؤولين الليبيين والأجانب، من بينهم المبعوث الأممي.

وشهد الحفل حوار جانبيًّا بين المشري والمنقوش، بعد أسبوع محتدم بين مجلس الدولة وحكومة الدبيبة جراء إيقاف عدد من أعضائه في مطار معيتيقة ومنعهم من السفر، وتوجيه المشري أصابع الاتهام وفتحه النار مجددا عليها.