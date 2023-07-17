الدبيبة يؤكد رغبة ليبيا في التعاون والاستثمار مع الشركات العالمية الرائدة كشركة “توتال”

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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة رغبى ليبيا في التعاون والاستثمار مع الشركات العالمية الرائدة كشركة “توتال”.

وأوضح الدبيبة خلال لقائه نائب رئيس شركة “توتال إينرجي” الفرنسية لورانت فيفر أن التعاون والاستثمار مع الشركات العالمية يكون بالتركيز على ملف الطاقة الشمسية.

وأضاف رئيس الحكومة أن هذا التعانون يهدف إلى خلق فرص استثمار لرواد العمل مع ليبيا، وتنويع مصادر الطاقة في البلاد.

وقدم نائب رئيس شركة “توتال ” إحاطة بالإجراءات التنفيذية لإطلاق مشروع توليد 500 ميغاوات بالطاقة الشمسية المتعاقد عليه بين توتال وجهاز الطاقات المتجددة، وهو مشروع تجريبي، إلى جانب تقرير التعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط للاستكشاف في مجال النفط والغاز.

وناقش الدبيبة نائب رئيس شركة “توتال إينرجي” الفرنسية خلال اللقاء التعاون في مجال الطاقة الشمسية والغاز والنفط.