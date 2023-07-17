تأجيل جديد.. محامي عبدالله السنوسي يوضح بشأن جلسة اليوم

أكد محامي عبدالله السنوسي أحمد نشاد، تأجيل النظر في الدعوى خلال جلسة اليوم أمام محكمة جنايات طرابلس التي بدأت الساعة 1 ظهرا إلى الجلسة المقبلة في 8 أغسطس.

وأستغرب نشاد في تصريحات صحفية لمنصة فواصل من “عدم تنفيذ قرار المحكمة بإحضار موكلّه، موضحا أنّ “رئيس الدائرة الجنائية بالمحكمة حضر، في حين غاب عضوا المحكمة عن يمينه ويساره، كما غاب ممثل النيابة العامة”.

وفي تصريحات سابقة أكد محامي عبدالله السنوسي أحمد نشاد لفواصل “مستعدّون للمرافعة في جلسة اليوم الاثنين، ومن حق موكلي الحصول على البراءة من التهم المسندة إليه لافتقارها إلى السند القانوني، كما يتبين من حكم النقض لدى المحكمة العليا الذي أعاد الدعوى إلى محكمة جنايات طرابلس من جديد، بعد حكمها السابق ضده”.

واشار نشاد إلى أنه “استغرق فترة محاكمة موكّلي أمام الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف طرابلس التي عقدت جلساتها في سجن الهضبة، عامين (2014 و 2015)، وصدر في ختامها حكم بالإدانة ضدّه وضدّ آخرين”.

وقال نشاد “طرحنا في مرافعتنا أمام استئناف طرابلس التي استغرقت أكثر من 4 ساعات ونصف الساعة، كل الأدلة التي تدحض ما جاء بقرار الاتهام، وتؤكد براءة السنوسي ممّا جاءت به النيابة العامة”، مضيفاً أنه “تمكنّا من إقناع هيئة المحكمة في الختام بأن تعطي السنوسي الحق في الحديث إليها مباشرة ليوضح لها أنّ كل ما قام به كان من أجل الدفاع عن ليبيا في مواجهة تحالف الناتو الغازي للبلاد”.

وأضاف “على الرغم من كل ذلك، كان لهيئة المحكمة قولٌ غير ما نرى، وعليه كان حكمها الذي ثبت أنه كان خطأ، كما جاء بحكم المحكمة العليا الذي أعاد القضية لمحكمة جنايات طرابلس من جديد لتنظرها هيئة أخرى”.

واكد نشاد “أن التهم الموجّهة لموكّله، فإن النيابة العامة انطلقت من عقيدة القائل إن كل ما حدث في البلاد يتحمّل مسؤوليته السنوسي حتى ظننت أنّه لربما سيُسأل عن سبب مرور الطيور المهاجرة في سماء البلاد وكم عددها”.

وافاد نشاد أنه “في حال الإدانة أمام محكمة جنايات طرابلس، سنطعن في الحكم أمام المحكمة العليا لإلغائه كما ألغي الحكم السابق، مضيفاً أنه “استمرّ تواصله مع موكله خلال كل السنوات السابقة، بصورة سلسة إذ كان سجّانوه متعاونين معنا في كثير من الأحيان”.

وقال “استمرّ ذلك حتى أودع سجن معيتيقة، ومنذ ذلك الحين حُظرت عليه زيارة محاميه على الرغم من كل الوعود التي تلقيتها أكثر من مرة بزيارته في سجن معيتيقة إلا أنها لم تتعدَّ الكلام دون الفعل:.

وأضاف بعد تحقق محاكمة السنوسي أمام القضاء الوطني لم يَعُد هناك وجهٌ لطلبه من محكمة الجنايات الدولية.