لجنة برلمانية تبحث صعوبات عمل نقابة التعليم الفني المتوسط

اجتمع نائب رئيس لجنة شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمجلس النواب جبريل اوحيدة مع النائب الأول للنقابة العامة للتعليم الفني المتوسط محمد البرعصي رفقة رئيس النقابة الفرعية المرج أدم العرفي وعضوي النقابة الفرعية بنغازي عبدالسلام المسماري، عبد السلام النجار والناطق الإعلامي لنقابات المنطقة الشرقية.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أنه جرى خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر ديوان المجلس في مدينة بنغازي مناقشة عدداً من الصعوبات والمشاكل التي تواجه سير عمل النقابة من بينها المشاكل التنظيمية مع اتحاد العمال، وملف فروقات المرتبات في عدد من المناطق.

وقال نائب رئيس لجنة شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية إن المشاكل التنظيمية ستُحل بعد صدور اللائحة التي تنظم عمل النقابات والاتحادات والروابط المهنية، كما أكد أنه سوف يتم التواصل مع النقيب العام وجهات الاختصاص فيما يتعلق بملف فروقات المرتبات.