“الضاوي” و “الشارف” يناقشان مقترح تشكيل اللجنة الوطنيّة الوزارية

الوطن| رصد

ناقش وزير الحكم المحلي سامي الضاوي مع وزير العمل والتأهيل عبدالله الشارف في للحكومة الليبية، اليوم الاثنين بديوان وزارة الحكم المحلي بمدينة بنغازي تنسيق العمل بين الوزارتين والتعاون بين الأجهزة والمؤسسات التابعة للوزارتين.

وتمت مناقشة المقترح الذي سيقدمه الشارف إلى مجلس الوزراء من أجل تشكيل لجنة وطنيّة وزارية مهمتها العمل على ملف العمالة الوافدة من أجل تنظيمها وحصرها وحل كافة المشاكل المتعلقة بها، وتضمّ كلًا من: وزير العمل والتأهيل، وزير الحكم المحلي، ووزيري الداخلية الخارجية، ووزير الدولة لشؤون الهجرة الغير شرعية.