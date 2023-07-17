بالعون: باتيلي على وشك تقديم خطة جديدة لإنهاء الأزمة في ليبيا

قالت عضو مجلس النواب، أسمهان بالعون:” سنواجه إغلاق النفط والحروب والانقسامات مجددًا إذا استمر الجمود السياسي الحالي أكثر من 3 أشهر أخرى دون حل”.

وأضافت بالعون، في تصريحات صحفية، أن هذه الأزمات ستتكرر مجددًا لاسيما مع إصرار الدبيبة على عدم تسليم السلطة سلمياً.

ولفتت إلى أن القوى الدولية الفاعلة في الملف الليبي تستعد لعقد اجتماع دولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية خلال الأسابيع المقبلة لدعم نتائج لجنة 6+6.

وأكدت أن القوى الدولية الفاعلة تستهدف الضغط على مجلس النواب لإصدار قوانين الانتخابات قبل نهاية العام.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تطالب مجلس النواب باستكمال الإطار الدستوري والجدول الزمني للانتخابات قبل الحديث عن تغيير الحكومة.

وشددت على أن باتيلي على وشك تقديم خطة جديدة في الأسابيع المقبلة للخروج من الأزمة بعيدًا عن المجلسين حال استمرار المأزق السياسي الحالي دون حل.

وتابعت:” على النواب والدولة إنهاء القضايا الخلافية العالقة بسرعة إذا كانوا جادين حقًا في تغيير حكومة الدبيبة”.