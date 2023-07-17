بالصور: ليبيا تنقذ 360 مهاجرا على الحدود مع تونس

أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا أنّه “تمّ في الأيام الأخيرة إنقاذ حوالى 360 مهاجرا من دول جنوب الصحراء بعدما نقلتهم الشرطة التونسية إلى مناطق نائية على الحدود بين البلدين، داعية المنظمات الدولية لمساعدتهم خصوصا وأنّه بينهم نساء وأطفال وهم في حاجة إلى مساعدة طبية وإنسانية عاجلة”، وفق وكالة فرانس براس.

وحثّت المنظمة السلطات الليبية على السماح للمنظمات المعنية -كالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة- بمقابلتهم ومساعدتهم في الإجراءات القانونية.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الليبية أنّها “وثقت ما سمّتها “عمليات طرد لمواطنين من جنوب الصحراء الكبرى من قبل السلطات التونسية إلى الحدود الليبية”.