بيان دار الافتاء الليبية بشأن غرة شهر محرم وأول أيام السنة الهجرية 1445هـ

أصدرت دار الافتاء الليبية، اليوم الاثنين 17 يوليو 2023، بياناً بشأن غرة شهر محرم و موعد أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1445 هجري.

وأعلنت دار الإفتاء الليبية؛ في بيان صادر عنها، أن يوم غد الثلاثاء، الموافق: 18/ 7/ 2023م، هو المتمم لشهر ذي الحجة 1444 هجري، وعليه يكون بعد غد الأربعاء، الموافق: 19/ 7/ 2023م، هو غرة شهر محرم للعام الهجري الجديد 1445.

كما اعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أن غدا الثلاثاء 18 يوليو 2023 هو المتمم 30 لشهر ذي الحجة 1444 هجري، وبعد غد الأربعاء 19 يوليو 2023 هو غُرة السنة الهجرية الجديدة.