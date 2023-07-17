اللافي يؤكد استمرار التعاون مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ملفات المفقودين والمحتجزين

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أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، استمرار تعاون المجلس مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ملفات المفقودين والمحتجزين.

وشدد اللافي خلال لقائه رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى ليبيا جون نيكولا على العمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها في العمل الإنساني.

وأكد النائب أن ملف المفقودين والمحتجزين، إحدى دعائم مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي.

وأشاد نيكولا، بتعاون المجلس الرئاسي مع اللجنة خلال فترة عملها في ليبيا طيلة السنوات الماضية، والنجاح الذي حققته اللجنة الثلاثية للقانون الدولي الإنساني في الكشف عن الجثامين مجهولة الهوية والمحتجزين.