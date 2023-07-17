فريق المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي يستنكر ماتعرض له رئيس مجلس النواب

أصدر الفريق السياسي للمترشح الرئاسي سيف الإسلام معمر القذافي بيانًا بشأن الاعتقالات التعسفية لقيادات حزب “معاً من أجل الوطن والنشطاء السياسيين من أعضاء هيئة التدريس والإعلاميين والصحفيين ، وشيوخ وأعيان القبائل .

واستنكر البيان، منع سفر أعضاء الفريق المكلف بالمشاركة في اجتماع المصالحة الوطنية في جمهورية الكونغو بناء على دعوة الاتحاد الافريقي.

وفي السياق، أدان البيان منع رئيس مجلس النواب من ترؤس الجلسة الأخيرة ، وتهديد سلامته الشخصية ، ومنعه من التواجد في بنغازي خدمة لتوجههم في تعطيل مسار الانتخابات

نص البيان

تابع الفريق السياسي للمترشح سيف الإسلام معمر القذافي ما تقوم به ملیشیات الرجمة في المنطقة الشرقية والوسطى والجنوبية من اعتقالات تعسفية لقيادات حزب “معاً من أجل الوطن والنشطاء السياسيين من أعضاء هيئة التدريس والإعلاميين والصحفيين ، وشيوخ وأعيان القبائل ، ووصل بهم الأمر إلى التضييق على عائلاتهم وأطفالهم ومنعهم من السفر والتنقل بحرية ، وآخر هذه الممارسات التعسفية هي منع سفر أعضاء الفريق المكلف بالمشاركة في اجتماع المصالحة الوطنية في جمهورية الكونغو بناء على دعوة الاتحاد الافريقي.

ونؤكد على مايلي :

-1- أن مثل هذه الأعمال التي بدأت بحصار المحكمة ومنعها من الانعقاد بترهيب رجال القضاء ومنعهم من اصدار احكامهم بحرية واستقلالية في محكمة سبها بتاريخ 25/ 11 / 2021 هي تكرار واستمرار لنفس النهج الذي يستهدف تعطیل العملية السياسية التي اختارها الليبيون كحل لما يعانونه ، وايدها مجلس الأمن والمجتمع الدولي للوصول الى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة قبل نهاية العام الحالي .

2- ان مثل هذه الممارسات لا نراها اليوم في المنطقة الغربية التي تدعي ابواق الرجمة ان المليشيات المسلحة تسيطر عليها ، فالفريق السياسي لسيف الاسلام القذافي وجميع الأحزاب والفعاليات السياسية تعمل بكل راحة وحرية ودون تهديد أو ترهيب أو تضييق في المنطقة الغربية .

3 – ندين استمرار ممارسات البلطجة والتهديد والترهيب التي تمارسها ملیشیات الرجمة على رئيس مجلس النواب ونواب المجلس ، وتحريض بعض النواب التابعين لهم للتشويش على الجلسة السابقة ومنع رئيس مجلس النواب من ترؤس الجلسة الأخيرة ، وتهديد سلامته الشخصية ، ومنعه من التواجد في بنغازي خدمة لتوجههم في تعطيل مسار الانتخابات ومنع انعقاد الجلسة خلال هذا الاسبوع وهو الانعقاد المقرر يومي الاثنين والثلاثاء من كل اسبوع .

د. عبدالله عثمان عبدالله

رئيس الفريق السياسي للمترشح الرئاسي سيف الإسلام معمر القذافي