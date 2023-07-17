بعد تراجع اللافي عن استقالته.. قناة الوطنية تهاجم قرار وزير الداخلية

بثت قناة ليبيا الوطنية، مواد إعلامية تدعم حراك المدن والمناطق الأمازيغية الرافضة لقرار وزير داخلية الدبيبة عماد الطرابلسي بإلغاء مديريات أمن الجبل، والذي اعتبرته المناطق الأمازيغية استهدافاً لها.

وبحسب مصادر من داخل قناة ليبيا الوطنية، فإن التعليمات صدرت من وليد اللافي وزير الدولة للشؤون السياسية والاتصال بحكومة الدبيبة، بعد تراجعه عن تقديم استقالته بدعم مطالب الأمازيغ بسبب تعليمات صدرت له من عبد المجيد المليقطة الذي ينتمي لمدينة الزنتان ويريد إضعاف وزير الداخلية، من خلال حملة التمرد الواسعة للشرطة وقوات الدعم المركزي في مناطق الأمازيغ.

تغطية قناة الوطنية ضد وزير الداخلية عماد الطرابلسي، قد تكون بداية جديدة لسياسة اللافي الإعلامية التي يهاجم بها الحكومة ويسعى لقلب الرأي العام ضدها حتى يتمكن من الالتحاق باتفاق سياسي قادم في ليبيا.

يُشار إلى أن قناة الوطنية ممولة من الخزانة العامة وتتبع مجلس الوزراء وتحت إشراف وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية والمعروف إعلاميا بـ”وزير المعاصي”.