رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم يهاجم فيصل بادي

أبدى عبد الحكيم الشلماني، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، استياءه من تصريحات فيصل بادي، رئيس لجنة المسابقات المُقال التي اتهم فيها الاتحاد الليبي بالضغط عليه، وتهديده لترجيح كفة نادٍ على آخر.

وقال الشلماني، في مؤتمر صحفي، مساء الأحد: “الأهلي بنغازي ضحية لرئيس نادي الاتحاد، ومن معه هم من دبروا هذا الفعل لخلط الأمور”، بحسب كووورة.

وتابع “للأسف هناك شخصيات تقود مؤسسات كبيرة، لكن خرجت علينا بألفاظ غير لائقة، وعلى المسؤولين توخي المصداقية، ونحن على استعداد لأن نوضح بالأدله كل الأمور”.

وأشار “أنا كرئيس للاتحاد الليبي على استعداد أن أوضح لأي جهة ما حدث في الدور السداسي بكل مصداقيه وشفافية بالأدلة والمستندات”.

وأضاف “استمعت اليوم لتصريحات لرئيس لجنة المسابقات المكلف سابقًا فيصل بادي، والتي قال فيها إن قرارات السداسي باطلة”.

وأتم “لقد خرج بادي بتصريحات وأشار لمراسلات هي أصلاً غير قانونيه، فعندما أبلغ نادي الأهلي بنغازي بالتأجيل كان وقتها الاتحاد منسحب من مواجهة الأهلي طرابلس منذ 20 دقيقة. أيضًا المراسلة التي بينها كانت موقعه بختم ورقم إشهاري، هو خاص بالدرجة الأولى وعندي ما يثبت ذلك”.

وردًا على ما قاله بادي بأنه مهدد، قال عليكم أن تسألوا باقي أعضاء اللجنة؛ حيث كان معهم، ثم اختفى وظهر في بنغازي، وإذا كانت عنده أدلة على ذلك عليه إظهارها.

وردًا على ما قاله بادي عن عدم حصوله على مستحقاته، أكد الشلماني، أنه عارٍ تمامًا عن الصحة، وأنه يملك مستندات توضح استلامه للمستحقات، مشيرًا إلى أنه سيقوم بمقاضاته بخصوص الأوراق التي زورها.

وشدد “عليكم محاسبة من كان وراء هذه الفتنه ونحن سنتقدم كل المستندات التي تدين كل من زور وكل من تسبب في هذه المشاكل”.