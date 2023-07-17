ليبيا الان

الجارديان: حرس الحدود الليبي ينقذ مهاجرين نقلتهم السلطات التونسية إلى الصحراء

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت صحيفة الجارديان البريطانية أن، حرس الحدود الليبي تمكن من إنقاذ عشرات المهاجرين الذين قالوا إن السلطات التونسية تركتهم في الصحراء دون ماء أو طعام أو مأوى.

وأضافت الصحيفة، إن حرس الحدود الليبية عثروا في الأيام القليلة الماضية على ما لا يقلّ عن ستّة رجال ومجموعة من النساء والأطفال متروكين لمصيرهم تحت أشعة الشمس ووسط درجات حرارة تزيد عن 40 درجة مئوية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المهاجرين كانوا تائهين في منطقة غير مأهولة بالقرب من منطقة العسة، على بُعد نحو 150 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة طرابلس، وعلى بُعد نحو 15 كيلومتراً من الحدود الليبية-التونسية.

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صحيفة الجارديان البريطانية

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صحيفة الساعة 24

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