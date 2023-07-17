الدبيبة لـ”وفد العجيلات”: كلفنا القنصلية الليبية بجدة بتكثيف الجهود للبحث عن “الحاجة برنية”

أعلن رئيس حكومة الوحدة الموقتة عبدالحميد الدبيبة فتح قنوات تواصل مع وزارتي الداخلية والصحة السعودية لتكثيف جهود البحث لمعرفة مصير الحاجة برنية مصباح الثابت.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الإثنين، عددًا من أعيان بلدية العجيلات، بديوان مجلس الوزراء، لاستعراض الإجراءات التي اتخذتها القنصلية الليبية بجدة، ضمن جهود البحث عن الحاجة المفقودة التي تبلغ من العمر 76 سنة، وهي من مدينة العجيلات، التي كانت ضمن حجاج البعثة الليبية – فرع حجاج المنطقة الغربية.

وبحسب بيان نشرته منصة حكومتنا على “فيسبوك”، أشار الدبيبة إلى أنه كلف القنصلية الليبية واللجنة العليا للإشراف على موسم الحج، بتكثيف الجهود للبحث عن المفقودة. كما أجرى بحضور أعيان مدينة العجيلات اتصالاً هاتفياً بالقنصل الليبي العام في جدة للوقوف على آخر التطوارات في فقدان الحاجة برنية أثناء أدائها مناسك الحج.

وفي ختام اللقاء، نوقش الوضع الأمني بالبلدية وإجراءات الحكومة الأخيرة في مكافحة الجريمة والتهريب، بحسب البيان.