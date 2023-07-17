ليبيا الان

الصور يبحث إنزال عقوبتي الإعدام والقتل في حق مرتكبي واقعات القتل العمد والحرابة

تم النشر منذُ 51 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

بحث النائب العام الصديق الصور إجراء مقتضى الأحكام القاضية بإنزال عقوبتي الإعدام ؛ والقتل.

وقال الصور خلال لقائه رئيس جهاز الشرطة القضائية ؛ وأمين سر الجهاز ؛ ووكلاء النيابة القائمين على متابعة إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية؛ إن النهوض بمسؤولية تنفيذ الأحكام الجنائية التي تكتسي القوة التنفيذية ؛ يتطلب المبادرة إلى اتخاذ إجراءات تنفيذها في مواقيت لا تتعارض مع السياسة العقابية.

وأضاف النائب العام :”أن أهمية مرحلة تنفيذ الأحكام اقتضت تشكيل لجنة لتمهيد إجراء مقتضى الأحكام القاضية بإنزال عقوبة الإعدام قصاصاً أو القتل حداً في حق مرتكبي واقعات القتل العمد ؛ والحرابة التي نجم عنها قتل المجني عليه ؛ وفق نسق يقوم على وضع مصفوفة تتضمن رأياً بالجدول الزماني لتنفيذ الأحكام المصادق عليها ؛ وتسجيل أية ملاحظات تتعلق بإجراءات تنفيذها أو الضمانات القضائية المقررة في شأنها.

وأكد الصور على وجوب تفقد مؤسسات الإصلاح والتأهيل الرئيسية ؛ وتقييم مدى توافرها على اشتراطات تنفيذ أحكام الإعدام أو القتل ؛ وتسجيل أية ملاحظات تتعلق بالجوانب الأمنية؛ والإدارية في المؤسسة؛ والاطلاع على ملف المحكوم عليه لدى المؤسسة؛ وتوثيق حالته من النواحي جميعها.

وفي ختام الاجتماع ؛ عبّر المستشار عن تقديره لجهود قادة جهاز الشرطة القضائية ؛ ثم استمع إلى ملاحظاتهم المتعلقة بواجب تنفيذ الأحكام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك