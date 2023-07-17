الصور يبحث إنزال عقوبتي الإعدام والقتل في حق مرتكبي واقعات القتل العمد والحرابة

العنوان

بحث النائب العام الصديق الصور إجراء مقتضى الأحكام القاضية بإنزال عقوبتي الإعدام ؛ والقتل.

وقال الصور خلال لقائه رئيس جهاز الشرطة القضائية ؛ وأمين سر الجهاز ؛ ووكلاء النيابة القائمين على متابعة إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية؛ إن النهوض بمسؤولية تنفيذ الأحكام الجنائية التي تكتسي القوة التنفيذية ؛ يتطلب المبادرة إلى اتخاذ إجراءات تنفيذها في مواقيت لا تتعارض مع السياسة العقابية.

وأضاف النائب العام :”أن أهمية مرحلة تنفيذ الأحكام اقتضت تشكيل لجنة لتمهيد إجراء مقتضى الأحكام القاضية بإنزال عقوبة الإعدام قصاصاً أو القتل حداً في حق مرتكبي واقعات القتل العمد ؛ والحرابة التي نجم عنها قتل المجني عليه ؛ وفق نسق يقوم على وضع مصفوفة تتضمن رأياً بالجدول الزماني لتنفيذ الأحكام المصادق عليها ؛ وتسجيل أية ملاحظات تتعلق بإجراءات تنفيذها أو الضمانات القضائية المقررة في شأنها.

وأكد الصور على وجوب تفقد مؤسسات الإصلاح والتأهيل الرئيسية ؛ وتقييم مدى توافرها على اشتراطات تنفيذ أحكام الإعدام أو القتل ؛ وتسجيل أية ملاحظات تتعلق بالجوانب الأمنية؛ والإدارية في المؤسسة؛ والاطلاع على ملف المحكوم عليه لدى المؤسسة؛ وتوثيق حالته من النواحي جميعها.

وفي ختام الاجتماع ؛ عبّر المستشار عن تقديره لجهود قادة جهاز الشرطة القضائية ؛ ثم استمع إلى ملاحظاتهم المتعلقة بواجب تنفيذ الأحكام.