عقيلة صالح يلغي 3 قرارات أصدرها مجلس النواب في جلسة 26 يونيو

وجّه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، يوم أمس الأول الأحد، رسالة داخلية للجان البرلمان يلغي خلالها ثلاثة قرارات مختلفة أصدرها البرلمان في الجلسة التي عقدها برئاسة النائب الثاني للرئيس يوم 26 يونيو الماضي.

وبرر صالح، إلغاء مخرجات الجلسة، نظراً لاعتراض عدد كبير من النواب على القرارات التي صدرت فيها والتي أثارت جدل واسع في مختلف الأوساط.

والقرارات التي اتخذت في الجلسة المشار إليها، والتي أصبحت في حكم الملغاة هي:«اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، إعفاء رئيسي هيئة الرقابة الإدارية ومجلس التخطيط الوطني وتكليف بديلين عنهما». من جهة أخرى، التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني مع عدد من النخب السياسية، والحزبية والأساتذة، والأكاديميين، لمناقشة المواضيع التي تلامس الشأن العام.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن النخب السياسية أشادت بالمجلس الرئاسي لوقوفه على مسافة واحدة مع الأطراف الليبية، وأعربوا عن ثقتهم في قدرته على تحقيق الاستقرار، واستعرضوا الرؤى، والأفكار، والمشاريع التي تساهم في الخروج بليبيا من حالة الانسداد السياسي، وإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يطمح له كل الليبيين. وأشاد الكوني بالرؤى والأفكار التي طرحت لحل الأزمة الليبية، مؤكداً أنها سوف تؤخذ بعين الاعتبار واستعرض جهود المجلس التي تهدف، لتحقيق الاستقرار، ورؤيته عودة العمل بنظام المحافظات لتفتيت المركزية التي أنهكت الدولة.

وأشار إلى أن نظام اللامركزية سيضمن حصول كافة المناطق على حقوقها من خلال المحافظات، بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، باعتبارها الحل الأنجع للمساهمة في بناء الإدارة المحلية على أساس سليم يعتمد عليه في تحقيق الاستقرار.