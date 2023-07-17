مصادر: تفاصيل جديدة بشأن اشتباكات قوات “الفار” وكتيبة “السلعة”

أوضحت مصادر مطلعة أن عناصر الكتيبة 103 مُشاة، المعروفة بـ”كتيبة السلعة”، بإمرة عُثمان اللهب اشتبكت مساء الاحد مع عناصر آمر قوة الإسناد الأولى الزاوية محمد بحرون الملقب بـ”الفأر” بسبب قيام الأول بالقبض على عنصرين يتبعان الثاني.

وبحسب المصادر وفقاً لوسائل اعلام محلية، فإن المقبوض عليهم من أتباع الفار هم؛ فؤاد مهاره وأحمد دروش، وبسببهما اندلعت الاشتباكات.

واضافت المصادر “أثناء الاشتباكات أصيب بدر سكح التابع لكتيبة السلعة، فيما أصيب من أتباع الفار؛ مهند الشبلي ولا يزال الوضع محتقنًا حتى اللحظة”.

ويوم امس، اكد شهود عيان إندلاع اشتباكات جنوب مدينة الجميل بين عناصر تابعة للكتيبة 103 مُشاة، بإمرة عُثمان اللهب وعناصر تابعة لآمر قوة الإسناد الأولى الزاوية محمد بحرون الفار، ونتج عنها حرق عدة سيارات تابعة للفار.