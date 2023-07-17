حماد يبحث مع التعليم التقني العراقيل التي تواجه الوزارة لمعالجتها

التقى رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب “أسامة حماد” أمس الاثنين، وزير التعليم التقني “فرج خليل”.

وخلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، اطلع على سير عمل وزارة التعليم التقني، وعلى والعراقيل التي تواجهها لمعالجتها.

وفي وقت سابق من أمس الإثنين التقى رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، اليوم الإثنين، بمقر رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي، وزير الدفاع أحميد حومة.

واطلع رئيس الوزراء، خلال اللقاء، على سير عمل وزارة الدفاع.

كما بحث اللقاء، التنسيق المشترك فيما يخص عمل الوزارة، والمشاكل والعراقيل التي تواجه الوزارة، لمعالجتها.