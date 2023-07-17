| الدبيبة يناقش مع أعيان العجيلات إجراءات معرفة مصير الحاجة برنية

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2023/07/18 على الساعة 00:49

: أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة فتح قنوات تواصل مع وزارتي الداخلية والصحة السعودية لتكثيف جهود البحث لمعرفة مصير الحاجة برنية مصباح الثابت.

جاء ذلك خلال استقبال الدبيبة، الإثنين، عددًا من أعيان بلدية العجيلات، بديوان مجلس الوزراء، للوقوف على الإجراءات التي اتخذتها القنصلية الليبية بجدة، ضمن جهود البحث عن الحاجة برنية المفقودة، وهي من مدينة العجيلات، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئس حكومة الوحدة الوطنية.

وأشار الدبيبة إلى أنه كلف القنصلية الليبية واللجنة العليا للإشراف على موسم الحج، بتكثيف الجهود للبحث عن المفقودة. كما أجرى بحضور أعيان مدينة العجيلات اتصالاً هاتفياً بالقنصل الليبي العام في جدة للوقوف على آخر التطوارات في فقدان الحاجة برنية أثناء أدائها مناسك الحج. وفي ختام اللقاء، نوقش الوضع الأمني بالبلدية وإجراءات الحكومة الأخيرة في مكافحة الجريمة والتهريب.