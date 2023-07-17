داخلية الدبيبة تعلن البدء بتنفيذ عملية “نيبتون 5” الخاصة بالبحث عن الجوازات المسروقة والمفقودة

ليبيا – أعلنت وزارة الدخلية في حكومة تصريف الأعمال،الأحد، تنفيذ عملية نيبتون 5 الميدانية الخاصة بالبحث عن الجوازات المسروقة والمفقودة ووثائق السفر المرتبطة بالنشرات والآليات المسروقة على قاعدة بيانات الإنتربول.

الوزارة أشارت عبر مكتبها الإعلامي إلى أن العملية بدأت في ميناء طربلس البحري وتستهدف المنافذ البحرية في ليبيا تحت إشراف مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية بالتنسيق مع الأمانة العامة للإنتربول.

وأكدت الوزارة أنها ستزور منافذ أخرى خلال هذا الأسبوع.