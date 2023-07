واشنطن.. دعوى قضائية جديدة ضد حفتر وزعيم فاغنر

أعلن التحالف الليبي الأمريكي رفعه دعوى قضائية ضد رئيس مرتزقة فاغنر يفغيني بريغوزين وخليفة حفتر في تهم ارتكابهما جرائم حرب ضد مدنيين في ليبيا.

وأضاف رئيس التحالف عصام عميش للأحرار أنهم سيعقدون الثلاثاء مؤتمرا صحفيا سيقدم فيه فريق الادعاء تفاصيل الدعوى المرفوعة بمحكمة كولومبيا الفيدرالية في واشنطن.

ووفقا لعميش، ترتكز الدعوى القضائية على اتهام حفتر وبريغوزين بتعذيب مواطن ليبي وقتل أحد أفراد أسرته وذلك وفقا لسلطتهما الفعلية أو الظاهرية على قواتهما وتحميلهما المسرولية الكاملة عن الأضرار بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب.

ويحظى حفتر بعلاقة مع فاغنر، ظهرت على العلن خلال حرب الأول على العاصمة الليبية طرابلس في 2019، حيث استعان بالمجموعة الروسية في عمليات السطيرة على طرابلس التي باءت أخيرا بالفشل.

وتؤكد الغارديان أنه لدى حفتر علاقة وطيدة بالمجموعة المرتزقة “فاغنر”، حيث قاتلت إلى جانبه إبان هجومه على طرابلس خلال العام 2019 في أول ظهور واضح للمجموعة في ليبيا، بينما ترجح تقارير أممية حضور المجموعة الروسية في البلاد قبل ذلك.

فيما فجّر الخلاف الأخير بين القيادة الروسية وقائد مجموعة فاغنر “يفغيني بريغوزين” جملة من التساؤلات والخبايا فيما يتعلق بليبيا؛ حيث أظهرت صور قائد مجموعة فاغنر مرتديا زيا عسكريا واقفا أمام شعارات “القيادة العسكرية التابعة لحفتر”، فيما رجح محللون أن الصورة التقطت في أحد مقرات “قيادة الرجمة”.

وتنشط فاغنر في ليبيا خلال مراحل مختلفة، تطورت بعد ذلك حتى أصبح لها قواعد عسكرية في المنطقتين الشرقية والوسطى إلى جانب شبكات واسعة تتمتع بتحرك من الساحل إلى العمق الإفريقي.

وباستمرار تتهم دول أوروبية، على رأسها إيطاليا، فاغنر باستعمال السواحل الليبية لتعزيز تدفقات الهجرة غير الشرعية باتجاهها، وذلك “ضمن الحرب المختلطة التي تخوضها روسيا في أوكرانيا” وفق تعبير وزير الدفاع الإيطالي.

المصدر: ليبيا الأحرار

