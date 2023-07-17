كرموس: الأمن الداخلي بطرابلس استدعى بعض الأعضاء بعد التصويت على خارطة الطريق

الوطن| رصد

قال عضو مجلس الدولة عادل كرموس خلال مقابلة تلفزيونية، إن الأمن الداخلي بطرابلس قام باستدعاء عددًا من أعضاء المجلس، في نفس اليوم الذي عُقِدت فيه جلسة خارطة الطريق والتصويت الذيوصفه بالـ“مبدئي” عليه؛ لحاجته إلى التشاور والتوافق مع مجلس النواب.

من جهته تواصل عدد من أعضاء المجلس مع مكتب الرئاسة وطُلِب منهم عدم الاستجابة لاستدعاء الأمن، مما يبيّن أن ردة الفعل وضعت جميع أعضاء مجلس الدولة في منظومة المنع من السفر.

وأضاف كرموس:”نحن نرى أن ردة الفعل هذه تدل على أن مجلس الدولة جاهز فعلًا للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي وذلك من خلال إقراره للتعديل الدستوري الـ 13 وأيضًا إقرار القوانين الانتخابية“.