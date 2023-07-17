| مجلس النواب يطالب السلطات الليبية والسعودية بالكشف الفوري عن مصير الحاجة برنية

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2023/07/17 على الساعة 23:52

: طالبت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، وزارة الخارجية الليبية بالعمل بشكل عاجل مع السلطات السعودية وبذل كافة الجهود للكشف عن مصير الحاجة برنية مصباح، التي فُقدت أثناء قيامها بمناسك الحج.

كما طالبت اللجنة في بيان لها السلطات الليبية والسعودية بضرورة الكشف الفوري عن مصير الحاجة برنية المفقودة في الأراضي المقدسة، محملةً المسؤولية لحكومة الوحدة الوطنية وهيئة الحج والعمرة التابعة لها في عدم اتخاذ إجراءات الكشف عن مصير الحاجة المفقودة.

وأعربت اللجنة عن بالغ قلقها حول مصير السيدة برنية، مشيرة إلى استيائها لتقاعس هيئة الأوقاف ووزارة الخارجية الليبية ووزارة الحج السعودية عن العمل بشكل جاد للبحث عن السيدة رغم مرور 32 يومًا منذ فقدانها، حيث لم تسجل حتى الآن وجودها في المستشفيات أو مراكز الشرطة أو ضمن الوفيات.

وأشارت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إلى أنه لم يسجل حتى الآن وجودها في المستشفيات أو مراكز الشرطة أو ضمن الوفيات، مبدية استغرابها من عدم استخدام وسائل البحث المتقدمة مثل كاميرات المراقبة.

وأكدت اللجنة الخارجية تضامنها الكامل مع عائلة المفقودة وتمنياتها بالكشف السريع عن مصيرها، مطالبة وزارة الخارجية الليبية للعمل بشكل عاجل مع السلطات السعودية وبذل كافة الجهود للكشف عن مصير الحاجة برنية مصباح ثابت في أسرع وقت ممكن.

واستغربت اللجنة عدم استخدام وسائل البحث المتقدمة مثل كاميرات المراقبة، معبرة في الوقت نفسه عن كامل تضمنها مع عائلة المفقودة، وتمنياتها بالكشف السريع عن مصيرها. وحملت اللجنة المسؤولية لحكومة الوحدة الوطنية وهيئة الحج والعمرة التابعة لها في عدم اتخاذ أي إجراءات للكشف عن مصير الحاجة برنية.

كما حملت المسؤولية أيضًا للسلطات الأمنية السعودية المتواجدة داخل الحرم المكي وللاعتبارات الإنسانية تطالب اللجنة بتعاون وزارة الخارجية السعودية في منح ذويها تأشيرة دخول للأراضي السعودية للمساعدة في البحث عن والدتهم.