بالعون: على مجلسي النواب والدولة إنهاء القضايا الخلافية تفاديًا للانقسامات

الوطن| رصد

أكدت عضو مجلس النواب أسمهان بالعون أنه في حال استمرار حـالة الجمود السياسي لأكثر من 3 أشهر أخرى دون حل، فسنواجه سيناريو أزمـات متكررة من إغلاق النفط والحروب والانقسامات.

وقالت بالعون في تصريحات صحفية إن الولايات المتحدة الأمريكية تطالب مجلس النواب باستكمال الإطار الدستوري والجدول الزمني للانتخابات قبل الحديث عن تغيير الحكومة منتهية الولاية، مشددة أنه على مجلسي النواب والدولة إنهاء القضايا الخلافية العالقة بسرعة إذا كانوا جادين حقًا في تغيير الحكومة.

ونوّهت إلى أن الأمم المتحدة توشك عبر مبعوثها لليبيا عبدالله باتيلي على تقديم خطة جديدة في الأسابيع المقبلة؛ للخروج من الأزمة بعيدًا عن المجلسين في حال استمرار المأزق السياسي الحالي دون حل.

وأضافت أن القوة الدولية الفاعلة في الملف الليبي تستعد لعقد اجتماع دولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسابيع المقبلة؛ لدعم نتائج لجنة 6+6 وللضغط على مجلس النواب لإصدار قوانين الانتخابات قبل نهاية العام.