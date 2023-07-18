| تأجيل محاكمة صهر القذافي للمرة الخامسة

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2023/07/17 على الساعة 22:52

– (صحيفة الشرق الأوسط): أجّلت محكمة استئناف طرابلس، للمرة الخامسة على التوالي، محاكمة عبد الله السنوسي، صهر الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، ومدير الاستخبارات العسكرية السابق، إلى السابع من الشهر المقبل.

وقال رئيس هيئة الدفاع عنه، المحامي أحمد نشاد لـ”الشرق الأوسط”، الاثنين، إن رئيس الدائرة القضائية حضر الجلسة، لكن عضوي اليمين واليسار لم يحضرا، كما تغيب ممثل النيابة، لافتاً إلى أنه تم تأجيل الجلسة إلى السابع من الشهر المقبل.

والسنوسي (72 عاماً)، صهر القذافي، ينتمي إلى قبيلة “المقارحة” بـجنوب ليبيا، ويحاكم في قضية تتعلق بـ”قمع ثورة” فبراير (شباط) التي أطاحت بالنظام السابق عام 2011.

وكان مفترضاً عرض السنوسي على محكمة استئناف طرابلس، الاثنين، لكن “قوة الردع”، وهي ميليشيا مسلحة برئاسة عبد الرؤوف كارة، لم تحضره إلى المحكمة، مع منصور ضو، رئيس الأمن المكلف بحماية القذافي، فقررت تأجيل نظر القضية للمرة الخامسة على التوالي.

والعقيد السنوسي هو زوج شقيقة صفية فركاش، الزوجة الثانية للرئيس الراحل معمر القذافي، وكان ضمن الدائرة المقربة جداً منه طوال فترة حكمه، التي جاوزت 42 عاماً، وهو لا يزال ملاحقاً من المحكمة الجنائية الدولية.

وسبق للشيخ هارون أرحومة، أحد أعيان قبيلة “المقارحة”، القول لـ”الشرق الأوسط”، إن “الحالة الصحية للسنوسي سيئة للغاية»، محذراً من أنها (القبيلة) “لن تصمت إن أصابه مكروه، في ظل ما يعانيه من مرض السرطان، وحرمانه من الأطباء والدواء”.

الشرق الأوسط، 17/7/2023