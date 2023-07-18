دبلوماسي: إيران وليبيا تعتزمان توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية

قال الدبلوماسي الإيراني عين الله سوري، إنه أجرى مفاوضات واعدة مع مسؤولين ليبيين خلال زيارته طرابلس أخيرا، أظهرت عزيمة قوية لدى الدولتين لتوسيع العلاقات الثنائية، خصوصا الاقتصادية والتجارية.

واستأنفت السفارة الإيرانية في ليبيا أنشطتها الدبلوماسية عقب تلك الزيارة.

وحسب وكالة “إسنا” الإيرانية أمس الأحد، وصلت إلى ميناء مصراتة الأربعاء الماضي أول سفينة شحن إيرانية بعد انقطاع دام أكثر من عشر سنوات.

وقال سري إلى إنهم يعملون على تنظيم شؤون مبنى السفارة، وهي جاهزة الآن لاستقبال المواطنين.

وأشار إلى أن الأوضاع الأمنية في ليبيا تحسنت بدرجة كبيرة، كما أن أوضاع المعيشة طبيعية بالكامل.

وتابع الدبلوماسي الإيراني: “نحن نأمل في أن نرفع مستوی العلاقات الثنائية إلى الظروف التي تمتعت بها إيران وليبيا من قبل”.

وأعلنت طهران قبل أشهر نيتها إعادة فتح سفارتها في ليبيا، حيث جرى إرسال وفد دبلوماسي إلى طرابلس لإعادة فتح السفارة.

وفي 12 يوليو الجاري، أعلنت إدارة المنطقة الحرة في مصراتة استئناف عمل الخط الملاحي الإيراني “IRISL” في ميناء المنطقة، عبر وكيله الملاحي شركة جرمة للتوكيلات الملاحية.