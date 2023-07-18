“أوحيدة”: الدبيبة والكبير منعا أعضاء مجلس الدولة من السفر إلى تركيا 

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير منعا أعضاء مجلس الدولة من السفر إلى تركيا لخوفهم من التأثير على أردوغان .

وأضاف أوحيدة في تصريحات صحفية أن الدبيبة ورئيس مجلس الدولة خالد المشري رأوا أن زيارة الأعضاء لتركيا ستجعل الكفة تميل ناحية مجلس الدولة.

ونوه أن المنع من السفر ليس جديدًا على السلطة في طرابلس حيث سبق ومنعت النواب من السفر لبنغازي لحضور جلسة.

وتابع” نحن في صراع مع سلطة الأمر الواقع في طرابلس وهذا الصراع يجب أن ينتهي بسلطة جديدة تهيمن على العاصمة بعيدًا عن الميليشيات”.

وأشار أنه لو لم تكن هناك سلطة جديدة فلن نرضى بهذا الوضع وستكون هناك فرض سياسة أمر واقع أخرى تقود لتقسيم البلاد.

ونوه أنه على الدبيبة والكبير أن يخرجا من المشهد وأن يحذرا شر ما هو آت مؤكدا أن السلطة الوحيدة المتفق عليها بين مجلسي النواب والدولة هو النائب العام الذي يعمل بوسعه في ظل هذا الوضع الصعب.

وختم” سلطة الأمر الواقع الموجودة في طرابلس بائتلاف الدبيبة والكبير حربهم معلنة منذ فترة على مجلسي النواب والدولة.”