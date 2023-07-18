بحضور الناظوري والحداد.. لجنة 5+5 تجتمع في باريس

تجتمع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5” برعاية الأمم المتحدة، على مدار يومين بالعاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة الفريق عبدالرازق الناظوري رئيس أركان الجيش الليبي، محمد الحداد رئيس الأركان في المنطقة الغربية.

ووصل أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، الأحد الماضي، حيث كان في استقبالهم كل من السفير خالد كاجيجي وعدد من كبار موظفي السفارة والملحقية العسكرية بباريس، وفقا لبيان السفارة الليبية في باريس .

وعبّر خالد كاجيجي، عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة المشتركة من القادة العسكريين على الجهود والإنجازات الكبيرة التي حققتها اللجنة العسكرية المشتركة خلال الفترة الماضية.

وأشاد كاجيجي، بالإرادة القوية والجدية والإصرار على مواجهة التحديات بروح تعكس الوحدة الوطنية والتفاني والتوافق المشترك على تحقيق الاستقرار والسلام والحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيه، معرباً عن أمله في أن تكلل جهود الاجتماع بالتوصل إلى نتائج مثمرة.