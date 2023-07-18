رئيس لجنة الأزمة يبحث سبل حل مشاكل الجالية الليبية أثناء مغادرة السودان

بحث سفير ليبيا في السودان، رئيس لجنة الأزمة، فوزي بومريز، مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية اللواء يوسف مراد، سبل حل المشاكل التي تواجه الجالية الليبية لدى مغادرة الأراضي السودانية.

وقال بومريز، إن الجالية الليبية التي وصلت إلى دارفور مؤخراً يقدر عددها بـ70 فردا، مؤكداً تنسيق معاملاتهم وفق التشريعات النافذة في الدولة الليبية وحل المشاكل الإجرائية التي تعرقل دخولهم إلى الأراضي الليبية عبر مدينة الكفرة، خاصة في ظل إقفال منفذ العوينات البري على الحدود الليبية السودانية.

وبحسب منصة حكومتنا، شهد الاجتماع حضور رئيس مكتب الرقابة العميد أبوالقاسم أبوالهول، ورئيس مكتب العلاقات بمصلحة الجوازات العميد نصر الدين غلاب.

وأكدت السفارة الليبية في السودان، ضرورة أخذ تدابير الحيطة والحذر والالتزام بأماكن الإقامة الآمنة.

الأرقام التي نشرتها السفارة الليبية لأفراد الجالية في الخرطوم للتواصل مع فريق الطوارئ.

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