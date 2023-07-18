اللجنة الإدارية لمركز اعتماد المؤسسات الصحية تبحث معايير جودة الأدوية

الوطن/متابعات أقامت اللجنة الإدارية لمركز اعتماد المؤسسات الصحية صباح اليوم برئاسة د. أشرف القطراني في مقر وزارة الصحة اجتماعاً لبحث العروض المقدمة من مكتب الجودة بكلية الصيدلة عن معايير جودة الأدوية

وحضر الاجتماع د. رشا الحداد، و د. إبراهيم البرهمي عضو اللجنة، والأستاذ الدكتور محمد عبد الله الدربي مدير مكتب الجودة بكلية الصيدلة، والمستشار القانوني محمود جربوع، ود. عمر عزوز مدير إدارة مدير إدارة التخطيط الصحي ومشروع التحول الرقمي.

وأشارت نائب رئيس مركز اعتماد المؤسسات الصحية د. رشا الحداد إلى أن المركز يعمل على اعتماد معايير الجودة الخاصة بالأدوية بدءً من استيراد الأدوية وتصنيعها ونقلها وتوزيعها وصولاً إلى المريض”

وأكدت أن اللجنة خاطبت الأساتذة الأطباء بأقسام كليات الطب بتقديم عروض خاصة بمعايير الجودة بكافة التخصصات الطبية.