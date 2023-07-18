مجلس النواب الليبي يطالب بسرعة كشف مصير “الحاجة برنية” المفقودة في الحج

طالبت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، وزارة الخارجية الليبية بالعمل بشكل عاجل مع السلطات السعودية وبذل كافة الجهود للكشف عن مصير الحاجة برنية مصباح، التي فُقدت أثناء قيامها بمناسك الحاج.

وحملت اللجنة حكومة الوحدة الوطنية وهيئة الحج والعمرة التابعة لها، المسؤولية في عدم اتخاذ إجراءات الكشف عن مصير الحاجة المفقودة.

وحملت اللجنة، في بيان لها، المسؤولية للسلطات الأمنية السعودية الموجودة داخل الحرم المكي، مطالبة بتعاون وزارة الخارجية السعودية في منح ذويها تأشيرة دحول للأراضي السعودية للمساعدة في البحث عن والدتهم، وذلك للاعتبارات الإنسانية.

وأكدت أن سلامة المواطنين الليبيين بالخارج التزام وطني، ويجب أن يكون أولوية السلطات الليبية.

وأعربت اللجنة عن بالغ قلقها حول مصير السيدة برنية، مشيرة إلى استيائها لتقاعس هيئة الأوقاف ووزارة الخارجية الليبية ووزارة الحج السعودية عن العمل بشكل جاد للبحث عن السيدة رغم مرور 32 يوماً منذ فقدانها، حيث لم تسجل حتى الآن وجودها في المستشفيات أو مراكز الشرطة أو ضمن الوفيات.

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واستغربت اللجنة عدم استخدام وسائل البحث المتقدمة مثل كاميرات المراقبة، معبرة في الوقت نفسه عن كامل تضمنها مع عائلة المفقودة، وتمنياتها بالكشف السريع عن مصيرها.

وأمس الأحد، وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اللجنة العليا للإشراف على موسم الحج بتكثيف عمليات البحث عن الحاجة برنية مصباح الثابت التي فُقِدت أثناء أداء مناسك الحج للعام الهجري 1444 هجرية بمكة المكرمة.

وفُقدت الحاجة برنية مصباح يوم الأربعاء 14 يونيو الماضي، جوار فندق أنجم عندما كانت برفقة ابنها الذي لا يزال يواصل عمليات البحث عنها في منطقة مكة المكرمة والمناطق القريبة من الأراضي المقدسة على أمل العثور على والدته.

وشكلت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، لجنة للبحث عن المفقودة لدى مراكز الأمن وإيواء التائهين والمستشفيات وأبلغت الجهات المعنية في المملكة بمكة المكرمة، وتواصل البحث عنها حتى اليوم، موضحة أنها أجرت تحقيقاً شاملاً في الحادثة بعد تلقيها خبر فقدان الحاجة، وحرر بذلك محضراً رسمياً.