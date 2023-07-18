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“وزير التعليم” يؤكد خلال اجتماع موسع على ضرورة إصلاح التعليم الخاص

تم النشر منذُ 48 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

عقد وزير التربية والتعليم بالحكومة الليبية جمعة الجديد، اجتماعًا مع مراقب التربية والتعليم بنغازي، ومديري مكتبي التعليم الثانوي والأساسي، ومدير مكتب التعليم الخاص بمراقبة تعليم بنغازي.

وأكد الجديد خلال اللقاء على أهمية إصلاح التعليم الخاص بناءًا على تعليمات رئيس مجلس الوزراء أسامة حماد بشأن الاهتمام بقطاعالتعليم كونه إحدى الركائز الأساسية في بناء الدولة.

كما ناقش اللقاء العديد من المواضيع التي تُعنى بقطاع التعليم بالمراقبة والملاحظات الواردة إلى الوزارة حول المراقبة والخاصة بالتعليم الخاص.

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الوطن الليبية

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