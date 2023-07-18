أسعار النفط ترتفع وسط توقعات بتراجع إمدادات الخام الأميركية

سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا في التداولات الآسيوية المبكرة الثلاثاء بعد هبوطها في الجلسة الماضية بفعل نمو أقل من المتوقع للاقتصاد الصيني، وذلك في الوقت الذي يتوقع فيه المستثمرون تراجعا في إمدادات الخام الأميركية.

ويترقب المستثمرون بيانات من القطاع في وقت لاحق الثلاثاء، إذ من المتوقع أن تظهر أن مخزونات النفط الخام ومشتقاته في الولايات المتحدة انخفضت على الأرجح في الأسبوع الماضي.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الاثنين أن إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة من المتوقع أن يتراجع حوالي 9.4 مليون برميل يوميا في أغسطس، وهو ما سيكون أول انخفاض شهري منذ ديسمبر 2022.

غير أن الإمدادات العالمية قد يعززها استئناف الإنتاج في اثنين من ثلاثة حقول نفطية ليبية جرى تعليق الإنتاج بها الأسبوع الماضي احتجاجا على اختطاف وزير مالية سابق.

لكن ما زال القلق بشأن الاقتصاد الصيني يكبح الأسعار. فقد أظهرت بيانات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 6.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني، مقارنة بتوقعات المحللين عند 7.3بالمئة، في مؤشر جديد على أن تعافي الاقتصاد الصيني قد يكون فقد زخمه بعد الوباء.

تحرك الأسعار

ارتفع خام برنت 11 سنتا إلى 78.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 0017 بتوقيت غرينتش بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمييكي 15 سنتا إلى 74.30 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان أكثر من 1.5 بالمئة أمس الاثنين.