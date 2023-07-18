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“الضراط” يبحث ملف الطاقة مع القائم بأعمال سفارة اليونان

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

عقد مستشار رئيس الحكومة المنتهية لشؤون الكهرباء أسامة الضراط، لقاء مع القائم بأعمال السفارة اليونانية في طرابلس أغابيوسكالوغنوميس بحضور مدير عام القابضة للطاقات المتجددة أصيل ارتيمه ورئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة عبد السلام الأنصاري

وناقش اللقاء آفاق التعاون بين طرابلس و أثينا في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأكد الطرفان على ضروره التواصل بشكلٍ مستمر عّبر لجنة الربط الكهربائي وتنسيق جهود الاستثمار في مجال الطاقة.

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الطاقات المتجددة القائم بأعمال السفارة اليونانية طرابلس ليبيا مستشار رئيس الحكومة المنتهية

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الوطن الليبية

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