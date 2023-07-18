بعد فوزها بجائزة جون فانتي.. نجوان بن شتوان: أبحث عن الإنسان

تتسلّم الروائية الليبية نجوان بن شتوان، في حفل تكريم يقام 29 يوليو، جائزة جون فانتي الإيطالية لإنجاز العمر لعام 2023، والتي فازت بها عن مجمل أعمالها الأدبية والإبداعية.

أعربت الروائية نجوان بن شتوان لموقع “سكاي نيوز عربية”، عن سعادتها وتقديرها للجائزة ولجنة التحكيم التي أعلنت اختيارها مطلع الأسبوع، قائلة إن الجائزة تعني لها الكثير كجائزة عن مسيرة طويلة من الكتابة والبحث عن الإنسان وتفرده ومعاناته للحصول على حريته ومصيره الذاتي.

رغبة في الحرية والمساواة

في سردها لأسباب اختيارها للجائزة، قالت لجنة التحكيم إن الروائية الليبية قدّمت أعمالا ناقشت أزمات عالمية؛ مثل التمييز العنصري بلغة رمزية، وشخصيات رواياتها وقصصها ومسرحياتها تدور بشأن الرغبة في الحرية والمساواة بين الرجال والنساء.

من أبرز أعمال نجوان بن شتوان روايات: “وبر الأحصنة” و”مضمون برتقالي”، و”زرايب العبيد”، وتأهلت للقائمة القصيرة في الجائزة العالمية للرواية العربية “البوكر” للمرة الثانية عام 2023، عن روايتها “كونشيرتو قورينا إدواردو”.

الروائية الليبية ولدت عام 1970، ومقيمة في إيطاليا حيث تعد رسالة الدكتوراة في جامعة روما، وهي أول كاتبة ليبية تصل إلى القائمة القصيرة لـ”البوكر” عن روايتها “زرايب العبيد” عام 2017.

سبق أن فازت بزمالة بانيبال للكتابة الإبداعية في 2018، وترشّحت للقائمة الطويلة لجائزة الملتقى للقصة العربية في 2019 بمجموعتها القصصية “صدفة جارية”، كما فازت مجموعتها القصصية “كتالوغ حياة خاصة” بجائزة English Pen Translates عام 2019.

أما جون فانتي الذي تحمل الجائزة اسمه، والمتوفي عام 1983، فهو روائي أميركي ومؤلف قصص قصيرة وسيناريوهات، ومن أشهر أعماله رواية “اسأل الغبار”، ويُقام مهرجان العام الجاري الذي يحمل اسمه؛ احتفالا بالذكرى الأربعين لوفاته، ويتضمن فعاليات في يوليو وأغسطس.