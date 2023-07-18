الغرياني: اقتناء أجهزة تقوية إشارة الهاتف المحمول «حرام»

أصدرت دار الإفتاء بطرابلس التي يترأسها المفتي المعزول الصادق الغرياني فتوى بتحريم اقتناء أجهزة تقوية إشارة الهاتف المحمول، بحسب زعمها.

جاءت فتوى الدار، في خطاب موجه لرئيس مجلس إدارة المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات، ردا على استفساره حول حكم اقتناء وبيع معدات تقوية إشارة الهاتف المحمول غير المعتمد رسميا.

وقالت الدار في خطابها: “التقيد باللوائح والقوانين الموضوعة لتنظيم مصالح الناس وتحصيلها واجب، فإذا كانت هذه الأجهزة مخالفة للمواصفات التي اشترطتها الجهات المسؤولة”، وفقا لوصفها.

وأضافت “إذا ثبت ضررها على المواطنين بالتشويش على التغطية لديهم، فلا يجوز اقتناؤها، ولا التعامل بيها بيعا وشراءً، لأنها من التحسينيات لصاحبها مقابل الإضرار بغيره، ولا يجوز أن يحسن أحد من أمره ليضر بغيره”، بحسب الخطاب.