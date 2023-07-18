العرفي: قرار تعيين قادربوه رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية باطلٌ ويمكن الطعن فيه

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي إن القرار الصادر في جلسة مجلس النواب في 26 من يونيو بتعيين عبدالله قادربوه رئيسًا لهيئةالرقابة الإدارية باطلٌ ويمكن الطعن فيه؛ لعدم علم الأعضاء بالجلسة وافتقارها للنصاب القانوني.

داعيًا رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي بالتقدم إلى القضاء للطعن في هذا القرار بحكم أنه قرار استند على مجلس نواب موازي.

وأشار العرفي في مقابلة تلفزيونية إلى أن التشكيلات المسلحة هي من مكنت قادربوه من استلام المهام، مؤكدًا استمرار وجود الفوضى بالعاصمة بعد كل هذه السنوات وتقارير الفساد التي صدرت.

وأكد العرفي أن المشكلة لا تكمن شخوص بعينها ولكن وفق الاجراءات القانونية الصحيحة التي يتم التعيين خلالها، حتى لا يتم الطعن فيها.