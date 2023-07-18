الفاضلي: لا أعترف بولي أمر إلا الرسول وأبي وأمي فقط

أكد فتحي الفاضلي، الأستاذ الجامعي، أنه لا يعترف بمسألة ولي الأمر، وأن الاستثناء الوحيد من وجهة نظره هو الرسول الكريم ووالديه فقط.

وقال الفاضلي في تدوينة بفيسبوك، “عذراً.. لا أعترف بولي أمر.. إلا رسولنا الكريم.. محمد صلى الله عليه وسلم.. ثم أمي وأبي”.

وعقب على منشوره بآخر تساءل خلاله عن سبب حصر البعض موضوع ولي الأمر، في طاعته أو عدم طاعته فقط.

وأضاف قائلًا: “لماذا لا يتسع الأمر فيتناول: أدائه لواجبه كولي أمر أو عدم أدائه ومحاسبته ومعاملته لرعيته وحسن أو سوء إدارته للبلاد وانتشار الظلم أو العدالة والعدل وكونه ظالم أم عادل”.

وأردف؛ “لماذا لا يتسع الأمر إلى: ممارسته للوساطة والمحسوبية أو محاربته لذلك، وذمته وأمانته المالية، وهل يعيش في نعمة وبذخ وترف بينما يعيش شعبه في ضنك العيش. أم أنه يعاني كما يعاني شعبه، وهل يتفاعل مع حاجات ومتطلبات وأساسيات شعبه أم لا”.

وأكمل؛ “وغير ذلك من جوانب ومهام ومسؤوليات وممارسات وواجبات ولاة الأمر، يمكن للقاريء الكريم أن يسعفنا ببعضها”.

وختم الفاضلي موضحًا “أظن أن في حصر الحديث عن ولاة الأمور، في طاعتهم أو عدم طاعتهم فقط، فخا فكريا، يلهينا عن الحديث عن واجبات ومسؤوليات ومهام ولاة الأمر، وعلاقتهم واهتمامهم وخدمتهم للرعية”.