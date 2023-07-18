حكومة الوحدة الليبية تعلن الأربعاء عطلة رسمية بمناسبة السنة الهجرية والخميس إجازة من الرصيد السنوي

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، اعتبار يوم الأربعاء المقبل 19 يوليو عطلة رسمية في المؤسسات الليبية، بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة.

ونص قرار رئيس حكومة الوحدة رقم 308 لسنة 2023 على أن الأربعاء المقبل عطلة رسمية لعيد رأس السنة الهجرية في المؤسسات والمرافق العامة كافة، ومراعاة المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم طبقا لأحكام المادة (16) من القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

وأشار القرار إلى منح إجازة لجميع الجهات العامة يوم الخميس 20 يوليو تخصم من رصيد الإجازة السنوية للموظف.

ومساء الإثنين أعلنت دار الإفتاء الليبية، أن يوم غدٍ الثلاثاء هو المتمم لشهر ذي الحجة لهذا العام 1444 هجري.

وأكدت دار الإفتاء في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك أن بعد غدٍ الأربعاء 19 يوليو الجاري هو غرة شهر الله المحرم، للعام الهجري الجديد 1445.

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وهنأت دار الإفتاء الليبيين بهذه المناسبة سائلة الله أن يكون العام الهجري الجديد؛ عام خير وبركة، وأمن وسلام ورخاء، على ليبيا وسائر بلاد المسلمين.