شاهد.. حالة الطقس المتوقعة في ليبيا اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، يكون الطقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الممتدة من رأس اجدير إلى طرابلس.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-35)مْ على المناطق الساحلية, وما بين (37-41)مْ على الدواخل.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-35)مْ.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-43)مْ.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-43)مْ .