نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي اليوم الثلاثاء

نشـرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم الثلاثاء حسبما أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية.
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: ريح شرش نشط مساء اليوم على ساحل البريقة وعلى ساحل درنة تصل سرعته الى (25) عقدة.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت: –
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
ريح متغير الاتجاه الى شرش سرعتـــه تتراوح ما بين (05-15) عقدة
ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر.
البحر هادئ الى خفيف الموج.
درجة حرارة سطح البحر (25-27) مْ.
الرؤية جيدة وتكون متوسطة على الساحل الممتد من زوارة الى الخمس وذلك لأحتمال ظهور ضباب هذه الليلة وفى الصباح الباكر.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على الساحل الممتد من الخليج الى شحات.
ريح شرش بوجه عام سرعته ما بين (05-20) عقدة وتصل الى (25) عقدة مساء اليوم على ساحل البريقة وعلى ساحل درنة.
ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-2.50) متر.
البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب .
درجة حرارة سطح البحر ما بين (25-27) مْ.
الرؤية جيدة.
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