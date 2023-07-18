نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي اليوم الثلاثاء

نشـرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم الثلاثاء حسبما أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية.

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح شرش نشط مساء اليوم على ساحل البريقة وعلى ساحل درنة تصل سرعته الى (25) عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت: –

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

ريح متغير الاتجاه الى شرش سرعتـــه تتراوح ما بين (05-15) عقدة

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر.

البحر هادئ الى خفيف الموج.

درجة حرارة سطح البحر (25-27) مْ.

الرؤية جيدة وتكون متوسطة على الساحل الممتد من زوارة الى الخمس وذلك لأحتمال ظهور ضباب هذه الليلة وفى الصباح الباكر.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على الساحل الممتد من الخليج الى شحات.

ريح شرش بوجه عام سرعته ما بين (05-20) عقدة وتصل الى (25) عقدة مساء اليوم على ساحل البريقة وعلى ساحل درنة.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-2.50) متر.

البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب .

درجة حرارة سطح البحر ما بين (25-27) مْ.

الرؤية جيدة.