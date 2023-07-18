الطقس في ليبيا.. مستقر نسبياً والحرارة تصل لـ 43 درجة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم في ليبيا، والتي أظهرت أن يسود طقس مستقر نسبيا على أغلب مناطق البلاد.

وبحسب نشرة أحوال الطقس، تتراوح درجات الحرارة بين 30 و35 درجة على لمناطق الساحلية مع رطوبة عالية، بينما تكون بين 37 و43 درجة مئوية على مناطق الدواخل والجنوب.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، فالسماء صافية مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الممتدة من رأس اجدير إلى طرابلس، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 31 و35 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 37 و41 درجة مئوية على الدواخل.

وعن طقس (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 29 و35 درجة مئوية.

وفي منطقة (الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة)، فالسماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 38 و43 درجة مئوية.

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وأخيراً منطقة (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 40 و43 درجة مئوية.