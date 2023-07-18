“أبوجناح” يبحث مع ممثلين شركة سيمبلكس الهندية عودتها لتنفيذ المشروعات المتوقفة

الوطن| رصد

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المنتهية ورئيس جهاز تنمية وتطوير الجنوب رمضان أبوجناح، مع ممثلين عن شركة سيمبلكس بروجكتس الهندية، عودة الشركة لتنفيذ المشاريع المتوقفة وإمكانية تنفيذ مشاريع جديدة بالمنطقة.

وأكد أبوجناح، أن خطة عودة الحياة بالمنطقة الجنوبية، تشمل مختلف المدن، مضيفا أن الجهاز يعمل على استئناف العمل بهذه المشروعات التنموية المعلن عنها من قبل رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة.

وأشار إلى أن المنطقة تشهد استقرارًا أمنيًا، وأن الوقت حان لعودة الشركات واستئناف أعمالها.

وبين أن الحكومة المنتهية الولاية تضع إمكانياتها كافة من أجل استكمال وتنفيذ المشروعات التنموية بالمنطقة.