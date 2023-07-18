أمن طرابلس: ضبط سيارت مسروقة وأخرى تحمل أغذية منتهية الصلاحية

أعلنت مديرية أمن طرابلس اليوم الثلاثاء ضبط العديد من السيارات منها المسروقة ومنها التي تحمل مواد غذائية منتهية الصلاحية.

وبين المكتب الإعلامي لمديرية أمن طرابلس أن أعضاء الدوريات التابعة للقسم شرطة النجدة بالمديرية بالتمركز الأمني جزيرة سوق الثلاتاء تمكنوا من ضبط (هونداي بورتر /حافظة) بداخلها مواد غدائية لا تتوفر بها شروط النقل الصحي، وتم تسليم المركبة والسائق إلى جهاز الحرس البلدي أبو سليم.

كما تم ضبط في ذات التمركز سيارة “كيا بيجو حافظة” وجد بداخلها أكياس بطاطس شيبس منتهية الصلاحية وتم تسليم المركبة والسائق إلى جهاز الحرس البلدي أبو سليم..

كما تمكن أعضاء قسم شرطة النجدة بالتمركز الأمني الإشارة الضوئية الصالات من ضبط (شفروليت كروز) بعد الاشتباه فيها وبالاستعلام عن المركبة لدى غرفة السيطرة اتضح أنها مطلوبة لمركز شرطة الحي الصناعي.

كما وتم ضبط هونداي سوناتا في التمركز الأمني جزيرة غوط الشعال بعد الاشتباه فيها وبالاستعلام عنها اتضح أنها مطلوبة لمركز شرطة أبوسليم.

وتمكن أعضاء قسم النجدة في التمركز الأمني جزيرة الثوار من ضبط “كيا اوبتيما” بالاستعلام عنها اتضح أن أرقام اللوحة المثبتة عليها تخص سيارة مرسيدس ورقم الهيكل غير مسجل وتم اتخاذ الإجراءات بشأنها وإحالتها لمكتب البحث الجنائي.