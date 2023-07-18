بويصير: تشويه المعرفة لدى المجتمع الليبي يسير على قدم وساق

أكد المقاول الأمريكي ذو الأصول الليبية، محمد بويصير، أن “تشويه المعرفة لدى المجتمع الليبي يسير على قدم وساق”.

وقال “بويصير”، في منشور له بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، “أمس في برنامج على قناة الوسط؛ شخص قدموه كخبير يشبه القبائل الليبية بالهنود الحمر ويقترح أن نفعل مثل الولايات المتحدة نوقع معهم معاهدات”.

وتابع؛ “آلا يعرف الأخ الخبير أن الهنود الحمر أو السكان الأصليين لأميركا يعتبرهم القانون الأمريكي “أمة أخرى”ولذلك يعفيهم من الضرائب ويعقد معهم معاهدات”.

وأردف “بويصير” موضحا “للأسف إعلامنا اختلط فيه الحابل بالنابل، ولذلك فإن تشويه المعرفة لدى مجتمعنا يسير على قدم وساق، فالمعرفة الخاطئة جهل أخطر من عدم المعرفه”.