بعد إبعادهم من قبل السلطات التونسية.. تسليم 81 شخصا إلى الدولية للهجرة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تسليم 81 مهاجرا غير شرعي إلى المنظمة الدولية للهجرة لغرض نقلهم إلى مدينة طرابلس تمهيدا لعودتهم الطوعية لبلدانهم بعد إبعادهم من قبل السلطات التونسية والعثور عليهم عند القاطع الأمني الحدودي العسة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن جهاز حرس الحدود سلم د (81) مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة من الفئات المستضعفة بينهم نساء وأطفال إلى المنظمة الدولة للهجرة التابعة للأمم المتحدة لغرض نقلهم إلى مدينة طرابلس تمهيدا لعودتهم الطوعية لبلدانهم.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تم التحفظ على المهاجرين بمقر القاطع الأمني الحدودي العسة بعد العثور عليهم تائهين في الصحراء بسبب إبعادهم من قبل السلطات التونسية وإجبارهم على الدخول إلى الأراضي الليبية.

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا أعلنت أنّه تمّ في الأيام الأخيرة إنقاذ حوالى 360 مهاجرا من دول جنوب الصحراء بعدما نقلتهم الشرطة التونسية إلى مناطق نائية على الحدود بين البلدين.